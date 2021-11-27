Вашингтон, 27 ноября, 2021, 05:21 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина с ножом пытался проникнуть на пункт подготовки военнослужащих Корпуса морской пехоты США в Сан-Диего (штат Калифорния), передает телеканал CNN.

Морская Пехота США

Сообщается, что мужчина подъехал на автомобиле к КПП. Караул призвал неизвестного остановиться, однако автомобилист вышел из машины с ножом в руках, после чего пошел в сторону караульных. После этого военнослужащие открыли огонь по мужчине, которого сочли опасным. Нападавший скончался на месте происшествия. Теперь произошедшее расследует следственное управление военно-морских сил Соединённых Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября в американском городе Дарем произошла стрельба в торговом центре. В результате перестрелки ранения получили три человека, включая десятилетнего ребенка.