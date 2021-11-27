Цюрих, Швейцария, 27 ноября, 2021, 05:16 — ИА Регнум. Сборная России по футболу в полуфинале стыковых матчей к Чемпионату мира по футболу 2022 года встретится с командой Польши. Жеребьёвка раунда плей-офф европейской квалификации прошла 26 ноября в Цюрихе.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

В случае успеха российская команда на своём поле проведёт финальный матч за выход на турнир с победителем встречи сборных Швеции и Чехии. Все полуфиналы будут сыграны 24 марта, финалы — 29 марта.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после завершения жеребьёвки сообщил, что предварительно рассматриваются несколько мест проведения матчей в марте 2022 года: Санкт-Петербург, Москва и южные города — Краснодар и Ростов-на-Дону.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧМ-2022 пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря следующего года. Матчи мирового первенства пройдут в пяти городах на восьми стадионах. Жеребьёвка финального турнира намечена на апрель 2022 года.