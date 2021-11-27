Красноярск, 27 ноября, 2021, 05:13 — ИА Регнум. В субботу, 27 ноября, в Красноярске будет переменная облачность, временами небольшой снег, температура воздуха −9… −7 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Красноярск. Ноябрь. Вид на Коммунальный мост

В 08:50 на Театральной площади было около — 10 °C.

Ночью с 27 на 28 ноября ожидается до −8… −5 °C, снег.

Скорость юго-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 749 мм рт. ст.

В воскресенье, 28 ноября, в Красноярске до −5… −4 °C, облачно, снег. Ночью — до −6… −5 °C.

В понедельник, 29 ноября, в Красноярске ожидается до −5…−4 °C днём и до −5… −4 °C ночью, облачно, небольшой кратковременный снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 27 ноября в центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы в горах местами сильный снег, на дорогах гололедица.

27−29 ноября в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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