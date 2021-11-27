Москва, 27 ноября, 2021, 05:01 — ИА Регнум. Молдавия оплатила долг за газ, поставленный в октябре — начале ноября, сообщил 26 ноября официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов на странице компании в Telegram-канале.

Screens-hd.ru Газпром

«Молдова расплатилась по текущим платежам. Газпром проявил добрую волю и дал отсрочку, хотя имел все основания прекратить поставки. Проблема снята», — сказал он.

Куприянов отметил также, что сама необходимость предоставления отсрочки говорит о существующих в Молдавии проблемах в энергетической сфере. Поэтому он допустил, что кризис может повториться в будущем.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что средства в размере $74 млн были предоставлены из бюджета Молдавии. Накануне соответствующий закон подписала молдавский президент Майя Санду.