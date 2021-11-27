Хониара, 27 ноября, 2021, 04:38 — ИА Регнум. Не менее трех человек погибло во время уличных беспорядков в столице Соломоновых островов Хониаре, сообщает Agence France-Presse.

(сс) Yvonne Green DFAT Соломоновы острова с высоты

По данным местной полиции, в одном из сгоревших магазинов в китайском квартале обнаружили сгоревшие тела погибших. Других подробностей произошедшего не сообщалось. По факту гибели людей ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Соломоновых островов призвал граждан прекратить уличные беспорядки и погромы. По его словам, разжигают протесты в стране некие иностранные государства, недовольные решением Соломоновых островов разорвать отношения с Тайванем. Также в Хониаре закрыли въезд и выезд из города на 36 часов для подавления беспорядков.