Магас, 27 ноября, 2021, 04:08 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении полицейского по подозрениям в незаконном обороте оружия возбудило управление Следственного комитета России по Ингушетии, сообщает пресс-служба ведомства.

Оружие

«По данным следствия, 44-летний офицер МВД России по Ингушетии приобрел у неустановленного лица самодельное огнестрельное оружие, изготовленное на базе пистолета конструкции Макарова», — заявили в СКР.

В ведомстве добавили, что это оружие является пригодным для стрельбы. Также утверждается, что сотрудник полиции приобрел и пять патронов калибра 9 мм. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ — «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему». В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом.

В республиканском управлении МВД России уточнили, что сейчас в ведомстве проводится служебная проверка. Если вина сотрудника полиции будет доказана, его уволят и привлекут к ответственности.