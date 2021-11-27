Москва, 27 ноября 2021, 04:04 — REGNUM Начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с начальником Главного штаба ВС Франции генералом армии Тьерри Бюркаром. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Напомним, что 21 ноября министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о приверженности к сохранению диалога с Россией. По его мнению, Россия, это «в первую очередь сосед». А с соседями, вне зависимости от их политики, необходимо продолжать диалог, искать точки соприкосновения.
Как сообщало ИА REGNUM, начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли.
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