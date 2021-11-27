Минск, , 03:49 — REGNUM Из Минска в Эрбиль в ночь на 27 ноября вылетел третий самолёт авиакомпании Iraqi Airways с иракскими мигрантами на борту. Это следует из данных онлайн-табло воздушной минского аэропорта.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

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Самолёт иракской авиакомпании вылетел в 01:45 (местное время совпадает с московским).

Ожидается, что 27 ноября в 22:45 в минский аэропорт прибудет ещё один авиалайнер их Ирака. Он должен будет погрузить эвакуируемых иракцев и вылететь в Эрбиль в 23:45.

Напомним, что первый на этой неделе рейс Iraqi Airways, эвакуирующий иракских мигрантов из Белоруссии, вылетел в Эрбиль вечером 25 ноября. Второй — ранним утром 26 ноября.

Ранее, 18 ноября, из Минска в Ирак вылетели 400 мигрантов, а 22 ноября — ещё 118 эвакуировались в индивидуальном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, из Минска в Эрбиль утром 26 ноября вылетел второй самолёт авиакомпании Iraqi Airways с иракскими мигрантами на борту.

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