Буэнос-Айрес, 27 ноября, 2021, 03:35 — ИА Регнум. Постановление о прекращении уголовного дела о коррупции в отношении вице-президента Аргентины и экс-главы государства Кристины Фернандес де Киршнер вынес федеральный уголовный суд страны. Текст решения суда был опубликован 26 ноября на сайте центра судебной информации.

(сс)Presidencia de la Nación Argentina Кристина Фернандес де Киршнер

«Прекратить уголовное преследование Кристины Элизабет Фернандес де Киршнер по обвинению в преступлении, которое было квалифицировано как отмывание денег», — сказано в документе.

Кроме того, суд принял решение и о снятии обвинений с детей вице-президента Максимо и Флоренсии Киршнер. Расследование и уголовное дело были связаны с деятельностью компании Los Sauces, компания занимается сделками с недвижимостью, её владельцами является семья Киршнер.

Сторона обвинения утверждала, что компания занималась отмыванием денег, которые были получены в качестве взяток от предпринимателей Кристофера Лопеса и Ласаро Баеса. Бизнесмены якобы получали госзаказы от правительства де Кишнер и от предыдущего вице-президента Нестора Киршнера, который являлся супругом Фернандес де Киршнер.

Уточняется, что вице-президент Фернандес де Киршнер остаётся фигурантов ещё нескольких уголовных дел о коррупции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд в Аргентине закрыл дело в отношении вице-президента и экс-главы Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер, подозреваемой в препятствии расследованию дела о теракте.