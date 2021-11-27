Нью-Йорк, США, 27 ноября, 2021, 03:29 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 26 ноября резким снижением на фоне новостей о выявлении в Африке нового штамма коронавируса В.1.1.529 «Омикрон». Больше других потерял Dow Jones.

Patriot-news.info Падение акций

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Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 905,04 пункта (2,53%), до уровня 34 899,34 пункта. S&P 500 подешевел несколько меньше — на 106,84 пункта (2,27%), опустившись до уровня 4594,62 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял 353,57 пункта (2,23%), снизившись до уровня 15 491,66 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $10,22 (13,04%), до уровня $68,17 за баррель.

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Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 24 ноября разнонаправленно на фоне наметившегося роста спроса на нефть.

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