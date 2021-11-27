Бразилиа, 27 ноября, 2021, 03:07 — ИА Регнум. Авиасообщение с шестью странами Африки из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон» решила приостановить Бразилия, 26 ноября сообщил на своей странице в Twitter руководитель гражданской канцелярии бразильского президента Сиру Ногейра.

manolofranco Самолет

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Полеты будут прекращены с 29 ноября. В список указанных стран включены Южно-Африканская Республика, Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Намибия и Эсватини (Свазиленд). Ногейра отметил, что этот шаг был согласован с министерствами инфраструктуры, здравоохранения, а также юстиции и общественной безопасности Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября Кипр запретил въезд на свою территорию для ряда категорий иностранцев из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Лесото, Эсватини (Свазиленд), Зимбабве, Мозамбика и Малави из-за обнаружения штамма «Омикрон».