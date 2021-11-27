Приштина, Сербия, 27 ноября, 2021, 03:06 — ИА Регнум. Убивший троих человек в школьном автобусе в Косово совершил преступление из мести. Об этом 27 ноября сообщает газета Kurir.

Kurdpa.net Автомат

По предварительным данным, в школьном автобусе молодой человек вёл себя вызывающе и приставал к девушкам. Водитель и кондуктор остановили автобус и высадили нарушавшего порядок пассажира. В ответ тот взял автомат, дождался, пока автобус поедет обратно, и расстрелял его в упор.

В результате инцидента погиб водитель автобуса и два пассажира: ученики 17 и 19 лет. Убийца с места преступления скрылся, в настоящее время он разыскивается.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле автобуса со студентами в Косово, недалеко от города Дечани.