Токио, , 03:03 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен посетить международный «Саммит за демократию», который организовывается по инициативе президента США Джо Байдена, передает телеканал NHK.

Флаги США и Японии U.S. Marine Corps

Сообщается, что вопрос об участии главы японского правительства в мероприятии, которое будет проходить в режиме онлайн с 9 по 10 декабря, прорабатывается. Японские власти хотят участвовать в мероприятии, чтобы подтвердить свои намерения укреплять стратегические отношения с Соединенными Штатами.

Ожидается, что в ходе саммита Кисида расскажет о важности объединения стран, разделяющих принцип верховенства прав человека. Пока в повестку саммита включены такие темы как защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и отстаивание прав человека.