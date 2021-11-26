Амстердам, 27 ноября, 2021, 02:49 — ИА Регнум. Как минимум 15 пассажиров авиарейса, прибывшего в Нидерланды из ЮАР, получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом 27 ноября сообщает служба здравоохранения муниципалитета Кеннемерланд, в котором находится международный аэропорт.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус. Тест

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Всего на борту находились 600 пассажиров, согласно новым правилам, все они проходят тестирование на COVID-19 по прилёте. К настоящему моменту получено 110 результатов тестов, из них 15 — положительные. Учитывая соотношение, специалисты ожидают до 85 положительных результатов теста на всех прибывших пассажиров. О каком из штаммов коронавируса идёт речь, не уточняется.

Власти Нидерландов приостановили авиасообщение с семью странами Африки, в которых обнаружен новый штамм коронавируса, который потенциально может быть более опасным, чем все известные ранее. Все государства региона занесены в список стран высокого риска. Это предусматривает обязательную самоизоляцию после прибытия из этих стран.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Нидерландах не выпускают из аэропорта до окончания тестирования на коронавирус прибывших из ЮАР.