Нью-Йорк, США, 27 ноября, 2021, 02:48 — ИА Регнум. В США 26 ноября на 92-м году жизни скоропостижно скончался знаменитый бродвейский композитор, поэт и драматург Стивен Сондхайм. Об этом со ссылкой на адвоката композитора сообщает газета The New York Times.

Matt H. Wade Бродвей

По её данным, Сондхайм умер в своём доме Роксбери (штат Коннектикут) на следующее утро после празднования Дня благодарения. Внезапная смерть настигла популярнейшего в США автора многих американских мюзиклов второй половины XX века в возрасте 91 год.

Всего в период с 1954 по 2008 год на Бродвее было поставлено 20 оригинальных мюзиклов, автором которых является Сондхайм, некоторые из них были экранизированы. В его честь ещё при жизни были названы театры на Бродвее и в Вест-Энде, он также является обладателем восьми премий «Тони», восьми премий «Грэмми», премии «Оскар» и ряда других наград.

Как сообщало ИА REGNUM, известный британский поэт, композитор и либреттист Лесли Брикасс скончался на 91 году жизни.

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