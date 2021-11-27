Дарем, США, , 02:33 — REGNUM Не менее трех человек, включая ребенка в возрасте 10 лет, были ранены в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Дарем (штат Северная Каролина), 26 ноября передал телеканал NBC News.

С пистолетом Цитата из к/ф «Снеговик». Реж. Томас Альфредсон. 2017. Великобритания

Ранее сообщалось об одном пострадавшем при инциденте. В полиции уточнили, что в перестрелке участвовали две группы людей, а ребенка ранило отрикошетившей пулей. Один из подозреваемых в преступлении арестован.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в американском городе Бойсе (штат Айдахо) произошла стрельба в одном из торговых центров, в ходе которой погибли два человека и шестеро получили ранения.

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