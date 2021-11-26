Вашингтон, 27 ноября, 2021, 02:28 — ИА Регнум. Как минимум три человека пострадали при стрельбе в торговом центре в американском штате Северная Каролина. Об этом 27 ноября сообщило местное отделение телеканала NBC.

Alexas_Fotos Стрельба

Нападение на людей произошло во время «чёрной пятницы» — время распродаж, когда в торговых центрах и магазинах множество покупателей. Сотрудники полиции эвакуируют посетителей торгового центра. По предварительным данным, задержан один человек.

На настоящее время неизвестно ни о состоянии пострадавших, ни о личности задержанного. Торговый комплекс власти намерены закрыть до окончания расследования.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном пострадавшем при стрельбе в Северной Каролине.