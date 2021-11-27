Женева, Швейцария, , 02:11 — REGNUM Министерская конференция Всемирной торговой организации (ВТО) перенесли на более поздний срок из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Флаг ВТО Wto.org

Конференция должна была проходить в Женеве с 30 ноября по 3 декабря. Источники утверждают, что причинами переноса стала сложная эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции и выявление нового штамма SARS-CoV-2. При этом последняя конференция проходила в декабре 2017 года в Буэнос-Айресе. Изначально ее планировали провести в июне 2020 года в Казахстане, однако ее перенесли также из-за пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил о намерениях посетить 12-ю министерскую конференцию ВТО в Женеве.

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