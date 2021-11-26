Аддис-Абеба, 27 ноября, 2021, 02:10 — ИА Регнум. Правительственная армия Эфиопии заняла город Касагита (эфиопский штат Афар), который контролировали боевики Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ). Об этом 26 ноября передал телеканал Fana со ссылкой на заявление премьер-министра страны Абия Ахмеда.

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По словам главы правительства, вооруженные силы продолжают наступление на позиции повстанцев, чтобы отвоевать у НФОТ города Бурка и Чифра.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября боевики Народного фронта освобождения Тыграя захватили город Дебре-Сина (эфиопский штат Амхара).

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