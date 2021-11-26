Анкара, 27 ноября, 2021, 01:56 — ИА Регнум. Транспортное сообщение с пятью странами Африки решили ограничить власти Турции из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса «Омикрон», 26 ноября сообщило агентство Anadolu со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

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Запрет касается Южно-Африканской Республики, Ботсваны, Мозамбика, Намибии и Зимбабве и распространяется на все виды транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября власти Объединенных Арабских Эмиратов запретили въезд для иностранцев, прибывающих из ЮАР, Намибии, Лесото, Эсватини (Свазиленд), Зимбабве, Ботсваны и Мозамбика из-за выявленных на их территории случаев заражения новым штаммом SARS-CoV-2.