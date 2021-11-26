Буэнос-Айрес, 27 ноября, 2021, 01:31 — ИА Регнум. Власти Аргентины решили пока не возобновлять авиасообщение с Африкой, опасаясь угрозы распространения нового штамма коронавируса В.1.1.529 «Омикрон». Об этом министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти 26 ноября заявила в ходе пресс-конференции.

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Карла Виссотти «В том, что касается границ и нового штамма, который сейчас изучается… Мы собирались разрешить авиакомпании Ethiopian Airlines возобновить прямые рейсы с середины декабря, теперь мы отложим это».

По словам министра, в настоящее время также рассматривается возможность введения 14-дневного карантина, который станет обязательным для всех, кто в течение двух недель до въезда в Аргентину посещал страны Африки.

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Напомним, что до пандемии коронавируса эфиопская авиакомпания осуществляла рейсы из Аддис-Абебы в Буэнос-Айрес.

Как сообщало ИА REGNUM, власти ОАЭ из-за угрозы нового штамма коронавируса «Омикрон» приняли решение временно запретить въезд в Объединённые Арабские Эмираты из семи африканских государств.