д. Брузги, , 01:31 — REGNUM Соединенные Штаты Америки, используя Польшу, прибалтийские республики, Украину и миграционный кризис на границе Белоруссии, хотят развязать здесь войну. Об этом 25 ноября на совещании по конституционной реформе заявил Александр Лукашенко. Часть его речи по этому вопросу пресс-служба президента Белоруссии опубликовала с большой задержкой.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Повествуя о коварных планах американской военщины, руководитель постсоветской республики сказал: «Им надо приблизиться к Москве. И тут вот «балкон» этот опять остался, мешает им, надо его срезать. И будут резать».

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Согласно официальному сообщению, поводом стал на миграционный кризис границе Белоруссии с Евросоюзом. В обоснование приводятся такие слова Лукашенко: «Эти бедные люди ищут дыру, где проскочить, и вот они избрали Белоруссию. Но поляки мгновенно этим воспользовались для реализации своих стратегических целей. Вот он, этап мятежа, или цветной революции».

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«Они пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Уже и цель их просматривается. Они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют. Это не надо Европе, Европа не хочет этого, Европа не хочет войны. Кому эта война нужна? Американцам, — поведал Лукашенко. — Сегодня, вы видите, монополярный мир исчезает. Они любят чужими руками воевать, и надо где-то вот тут заварушку опять создать. А они будут в стороне наблюдать и оружие поставлять для того, чтобы мы убивали друг друга и экономика опустилась. Они опять с долларом, который сейчас печатают, придут сюда, чтобы нам помочь, и Америка опять, как Трамп говорил, прежде всего доминировать. Вот по большому счету к чему все это делается. Сделать они это хотят руками поляков, прибалтов и украинцев».

Пресс-служба президента Белоруссии сообщила: «Александр Лукашенко подчеркнул: вместе с президентом России Владимиром Путиным они видят, что происходит, и одинаково смотрят на эти события». В подтверждение приведены такие слова руководителя постсоветской республики: «Это нацелено против них прежде всего (против России. — Прим.). А как туда подобраться, если Украина и Белоруссия (географически находятся на подступах. — Прим. президентской пресс-службы)? С Украиной вы видите, что произошло, а Белоруссия противится».

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