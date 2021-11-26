Дарем, США, 27 ноября, 2021, 01:20 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек пострадал в результате стрельбы в торговом центре Southpoint в американском городе Дарем (штат Северная Каролина), 26 ноября передал телеканал ABC News со ссылкой на городскую полицию.

Dennis Skley Стрельба из пистолета

Из объекта эвакуировали всех посетителей и персонал. Информация о состоянии пострадавшего не уточняется. Полицейские просят жителей города не посещать район, в котором расположен торговый центр.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в американском городе Кембридж (штат Мэриленд), произошла стрельба, в ходе которой был убит один человек.