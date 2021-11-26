Абуджа, 27 ноября, 2021, 01:07 — ИА Регнум. Не менее десяти человек погибли в результате нападения боевиков в штате Плато в центральной части Нигерии, сообщает пресс-служба местной полиции.

Stefan Magdalinski Нигерия

По ее данным, неизвестные вооруженные боевики напали на деревню и открыли огонь по ее жителям. В результате стрельбы погибли десять человек. Также нападавшие начали поджогать дома, пострадали не менее 30 жилищ. Полиция незамедлительно выдвинулась на место нападения, сейчас нигерийские силовики преследуют нападавших. При этом в ведомстве затруднились назвать мотивы боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября нигерийским силовикам удалось освободить 24 похищенных бандитами человека в штате Замфара. Среди освобожденных были и школьники, которые пробыли в заложниках у бандитов около двух месяцев.