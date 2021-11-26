Ашхабад, 27 ноября, 2021, 01:05 — ИА Регнум. Из Туркменабада в Москву 26 ноября вылетел двадцать восьмой эвакуационный рейс, организованный в связи с приостановкой регулярного авиасообщения между Туркменией и Россией из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Ашхабаде.

Anna Zvereva Самолёт авиакомпании S7

пресс-служба посольства РФ в Туркмении «26 ноября 2021 года из Туркменабада в Москву вылетел организованный посольством России рейс 8536 российской авиакомпании S7. Воспользоваться авиаперелётом смогли 196 пассажиров».

До настоящего времени в Туркмении официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. В стране действуют жёсткие ограничения на въезд и масочный режим. С июля проводится обязательная вакцинация всего взрослого населения. Какие-либо ограничения в связи с коронавирусом в республике не вводились.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова посетит с рабочим визитом город Ашхабад.