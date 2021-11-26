Тегеран, 27 ноября, 2021, 01:01 — ИА Регнум. Несколько сотрудников полиции получили ранения в ходе акций протеста против дефицита воды в городе Исфахан в центральной части Ирана. Об этом 26 ноября сообщает агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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Глава полиции провинции Исфахан Мохаммад Реза Мирхейдари пояснил, что ранения были получены сотрудниками полиции в ходе стычек с жителями города. Протестующие приняли камни и взрывчатые вещества, а один из полицейских получил ранения после нападения на него человека, вооружённого ножом. Сотрудник полиции серьёзно пострадал и был прооперирован. В настоящее время его жизнь вне опасности.

В настоящее время ситуация в городе Исфахане, административном центре одноименной провинции, относительно спокойная. Силам безопасности удалось выявить правонарушителей, наносивших ущерб общественной собственности. Также, со слов главы полиции провинции, у северного въезда в город были обнаружены и изъяты семь единиц оружия.

Напомним, центральные провинции Ирана уже в течение двух недель охватили протесты в связи с дефицитом воды в провинциях. Питьевой воды не хватает уже в течение как минимум двух недель в связи с жесточайшими за последние десятилетия засухами.