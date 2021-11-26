Абу-Даби, 27 ноября, 2021, 01:01 — ИА Регнум. Решение временно запретить въезд в Объединенные Арабские Эмираты из семи африканских государств приняли власти ОАЭ из-за угрозы нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 26 ноября сообщило агентство WAM.

RainerPrang В аэропорту

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты — все новости»

Ограничения вступают в силу с 29 ноября. Они касаются иностранцев, прибывающих из ЮАР, Намибии, Лесото, Эсватини (Свазиленд), Зимбабве, Ботсваны, Мозамбика и находившихся на территории указанных стран в течение 14 дней до выезда.

Отмечается, что власти пока не прекращают авиасообщение с этими государствами, для того, чтобы ввести своих граждан, а также дипломатов и обладателей так называемых золотых виз.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября Египет приостановил авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма «Омикрон».