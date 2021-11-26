Вашингтон, 27 ноября, 2021, 00:49 — ИА Регнум. Власти США намерены исключить повстанческую группировку Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC) из списка террористических организаций, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

Сообщается, что FARC планируют исключить из реестра уже 30 ноября. При этом американские власти внесут в список террористических организаций две группировки, которые вышли из состава повстанческой группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее соответствующее уведомление из администрации президента США Джо Байдена получил Конгресс США. При этом уведомление пришло 23 ноября — за день до пятой годовщины подписания мирного соглашения между FARC и администрацией действовавшего тогда президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.