Египет ограничил авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма коронавируса
Каир, 27 ноября, 2021, 00:35 — ИА Регнум. Авиасообщение с Южно-Африканской Республикой из-за распространения в ЮАР нового штамма коронавируса «Омикрон» приостановили власти Египта, 27 ноября передает телеканал eXtranews.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Аэропорт
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По информации журналистов, решение приятно египетским Высшим комитетом по управлению кризисом, вызванным новым вариантом SARS-CoV-2.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября Израиль запретил своим гражданам посещать ЮАР, Зимбабве, Намибию, Эсватини (Свазиленд), Мозамбик, Ботсвану и Лесото из-за случаев заражения новым штаммом коронавируса, выявленных в этих странах.