Лос-Анджелес, США, , 00:24 — REGNUM Закари Ливай заявил, что он рад тому, что не прошёл прослушивание на роль в кинокомиксе «Стражи галактики». Об этом 27 ноября сообщает портал Comicbook.

«Шазам!» Цитата из к/ф «Шазам!». реж. Дэвид Ф. Сандберг. 2019. США

Ливай, в частности, рассказал, что хорошо знаком с Джеймсом Ганном, и что они часто бывали в гостях друг у друга. В какой-то момент Ганн предложил актёру попробовать себя на роль Звёздного Лорда. «Я сделал это, и тогда это привело к следующему шагу, а затем внезапно я получил тест с камерой. О, боже, я так сильно хотел эту роль», — сказал Ливай, отметив, что Крис Пратт всегда был фаворитом Marvel и в итоге роль досталась ему.

Но Джеймс Ганн всё же увидел в Ливае нечто особенное и впоследствии он порекомендовал актёра продюсеру «Шазама» Питеру Сафрану. Закари Ливай отметил, что именно участие в прослушивании на роль Звёздного Лорда позволило ему сняться в «Шазаме», и из-за этого он в долгу перед Ганном.

Напомним, в фильме «Шазам» на основе одноимённой серии комиксов издательства DC Закари Ливай играет взрослую версию подростка Билли Бэтсона (Ашер Энджел), который благодаря волшебнику Шазаму получил способность превращаться во взрослого супергероя. Премьера сиквела «Шазам! Ярость богов» запланирована на 1 июня 2023 года.

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