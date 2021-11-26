Лос-Анджелес, США, , 23:58 — REGNUM Глава киностудии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди опровергла информацию о том, что режиссёр кинокомикса «Логан» Джеймс Мэнголд и создатель «Хроники» Джош Транк работали над отменёнными фильмами про охотника за головами Бобу Фетта. Об этом 27 ноября сообщает портал Comicbook.

Боба Фетт Скриншот с YouTube

Продюсер заявила в интервью журналистам, что в действительности Транк никогда не участвовал в подобном проекте. «Мы никогда не заходили так далеко с Джошем, честно говоря, потому что мы никогда не разрабатывали с ним ничего конкретного», — сказала Кеннеди. «И Джим Мэнголд никогда не работал над историей Бобы Фетта», — подытожила руководитель Lucasfilm.

Напомним, премьера сериала «Книга Бобы Фетта» на основе киновселенной «Звёздные войны» состоится 29 декабря 2021 года на сайте онлайн-кинотеатра Disney Plus. Главные роли в этом шоу исполнят Темуэра Моррисон (Боба Фетт) и Минг-На Вен (Феннек Шанд).

Читайте ранее в этом сюжете: Disney опубликовал новые кадры сериала «Книга Бобы Фетта»