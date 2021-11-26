Вена, 26 ноября, 2021, 23:50 — ИА Регнум. Страны ОПЕК+ рассматривают возможность отказа от постепенного увеличения добычи нефти после падения цен на нефть, передаёт агентство Bloomberg.

Udn.com OPEC

«Альянс во главе с Саудовской Аравией склоняется к тому, чтобы на встречах 1−2 декабря отказаться от умеренного повышения добычи, которое было запланировано на январь», — сообщил агентству один из делегатов.

Цены на нефть за один день торгов в пятницу, 26 ноября, снизились в среднем на 12%. В частности, стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала ниже отметки в $73 за баррель впервые с сентября. Цена фьючерсов на нефть WTI (West Texas Intermediate) опустилась ниже $69 за баррель.