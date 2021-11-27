27 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 11:27 — REGNUM Члены коренного населения США на территории Новой Англии собрались, чтобы оплакать коренных жителей всего мира, которые веками страдали от расизма и жестокого обращения колонизаторов. В центре Плимута, штат Массачусетс, 25 ноября состоялось торжественное мероприятие, посвященное национальному дню скорби, во время которого участники вспомнили об угнетении европейскими переселенцами жителей Северной Америки.

Индейцы Цитата из к/ф Танцующий с волками. Реж. Кевин Костнер. 1990. США

«У нас, коренных жителей, нет причин праздновать приход колонизаторов», — сказала Киша Джеймс, член племен Aquinnah Wampanoag и Oglala Lakota и внучка Васутта Франка Джеймса, основателя мероприятия.

Напомним, что 25 ноября Штаты празднуют национальный праздник — День благодарения. Праздник посвящен самым первым переселенцам из Англии, прибывшим к берегам Америки в 1620 году на знаменитом судне «Мэйфлауэр». После тяжёлого плавания они прибыли в нынешней штат Массачусетс и основали Плимутскую колонию. Пережить суровую зиму переселенцам помогли местные индейцы, прежде всего Скванто, которые научили их земледелию на каменистой почве. Далее последовал богатый урожай, который американцы дружно отпраздновали осенью 1621 года и пригласили вождя и ещё 90 индейцев того племени, которое помогло им выжить в незнакомых условиях. Разделённая с индейцами трапеза считается первым празднованием Дня благодарения.

Уильям Холсалл. «Мэйфлауэр» в гавани Плимута. 1882

В последнее время, на фоне волны протестов за права афроамериканцев и борьбы с расизмом, часть американского общества начала задаваться вопросом: не лицемерно ли отмечать День благодарения при том, что с местным населением обошлись жестоко?

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Мне нравится, как диванные либеральные историки 21 века объединяют всех «коренных» американцев в единое целое. И все они осуждают США и даже не помнят, что предки мексиканцев, испанцы, завоевывали эти земли за 80 лет до Джеймстауна», — пишет NotMyPrez762.

«Ах да, еще больше жертв. Это стало причудой нации. Жалость к себе и соплежуйство достигли невиданных высот. Наверное, грустно быть таким слабым», — комментирует teecee61.

«Постригись, получи образование, найди работу, а потом возьми себя в руки. Ты больше не обязан жить в прошлом», — подсказывает OleCrazyJoe.

«Некоторые люди не умеют быть никем, кроме как жертвой. Смиритесь, люди. Исправляйте ситуацию и перестаньте зацикливаться на прошлых проступках», — советует DonKeebals69.

«Каждый человек в этой стране либо мигрировал откуда-то еще, либо кто-то из его семьи приехал сюда откуда-то еще… Справедлива история или нет, я бы предпочел быть здесь, в США, чем где-либо еще на Земле, и я делаю всё возможное, чтобы помочь сделать эту страну великой… Я благодарю Бога за то, что он сделал меня американцем…» — делится deepinahartatexas.

«Если бы не ваши американские свободы, вы бы сейчас были в китайском концлагере. Не нужно искажать историю», — просит Breakerbreaker.

«Тогда у нас нет причин праздновать приезд мексиканских мигрантов, которых завозит Байден», — иронизирует HowardBlandy325.

«Мы позволяем им иметь казино, чтобы они могли финансово разжиреть. Они должны быть благодарны нам за то, что мы покровительствуем этим казино», — комментирует Woke759.

Индеец Цитата из к/ф «Ветреная река». реж Тейлор Шеридан. 2017. Великобритания, Канада, США

«Тысячелетия за тысячелетиями история полна примеров того, как побежденные уступали своим победителям. Выбор был за ними: либо жить с этим, либо собирать вещи и уезжать. Это произошло задолго до американских колонизаторов, и это произойдет после того, как мы покинем эту ужасную планету. Афганистан — единственное исключение из правил. Такое впечатление, что никто больше не изучает историю. Грустно», — пишет Bbows.

«Вы все можете скорбеть, пока папочка Байден ест индейку, пропитанную соусом», — заявляет BetweenTheBlueLines.

Напомним, что знаком возвращения Америки после пандемии назвал президент США Джозеф Байден многотысячный парад на День благодарения в Нью-Йорке.

«Спустя два года вы вернулись, Америка вернулась. Нет ничего, с чем бы мы не смогли справиться», — так сказал американский лидер в прямом эфире NBC.

Парад в честь Дня благодарения проходит в Нью-Йорке ежегодно, но в 2020 году из-за пандемии участие в мероприятии было ограничено, американцы могли только следить за трансляцией с места событий. В текущем году парад состоялся без каких-либо ограничений, на Манхэттене собрались десятки тысяч участников шествия. Для многих американцев парад на День благодарения стал символом победы Нью-Йорка над пандемией.