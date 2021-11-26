Лос-Анджелес, США, 26 ноября, 2021, 23:47 — ИА Регнум. Американский музыкант и композитор Джон Батист возглавил список номинантов на премию «Грэмми» 2022 года, об этом сообщает портал Music News.

Dmileson «Грэмми»

Батист, который выступил в качестве соавтора саундтрека анимационного фильма студии Pixar «Душа», получил 11 номинаций, в том числе и в категории «Альбом года» за свою пластинку «We Are», сочетающую в себе элементы хип-хопа и джаза. «О боже мой, я шокирован», — сказал 35-летний музыкант. «Я просто очень рад, что мы смогли сделать что-то в полной художественной целостности и добиться признания«.В других категориях Джастин Бибер, Doja Cat и H.E.R. удостоились восьми номинаций каждый, в то время как певицы Билли Айлиш и Оливия Родриго набрали по семь, соответственно. Официальный список номинантов «Грэмми» в каждой из 86 категорий стали известны во вторник, 23 ноября, а победители будут объявлены на ежегодной церемонии награждения, которая состоится в Лос-Анджелесе 31 января.