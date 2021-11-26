Лос-Анджелес, США, , 23:44 — REGNUM Поклонники кинокомиксов заметили, что потоковый сервис HBO Max показывает урезанную версию фильма «Хищные птицы». Об этом 26 ноября сообщает портал Comicbook.

Марго Робби в роли Харли Квинн Цитата х/ф «Отряд самоубийц», реж. Дэвид Эйер, 2016

Фанаты обратили внимание, что в версии фильма со «взрослым» рейтингом R (дети до 17 лет допускаются на сеанс только в сопровождении родителя) отсутствуют крепкие выражения, которые позволяют себе герои. Кроме того, они заметили, что на футболке детектива Рене Монтойя (Роза Перес) заменили надпись, что подтверждает версию о цензуре.

Пользователи соцсетей предположили, что HBO Max, по-видимому, получил телевизионную версию картины с возрастным рейтингом TV-14 (контент, который большинство родителей не хотели бы показывать детям младше 14 лет).

Отметим, что в 2020 году аналогичный случай произошёл с фильмом «Назад в будущее 2», когда онлайн-кинотеатр Netflix получил его «детскую» версию. Из неё была вырезана сцена, в которой Марти Макфлай (Майкл Джей Фокс) смотрит на журнал для взрослых.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликован «постер» «Человека-паука» с Холландом, Гарфилдом и Магуайром