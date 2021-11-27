Москва, 27 ноября 2021, 09:20 — REGNUM В столице началась познавательная программа, посвященная 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву. Об этом 27 ноября сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

Советские зенитчики на крыше гостиницы Москва. Оборона Москвы. 1941
Советские зенитчики на крыше гостиницы Москва. Оборона Москвы. 1941

Программа включает в себя 30 онлайн-лекций, 14 интерактивных экскурсий по местам боевой славы, а также различные квесты и конкурсы. Мероприятия ориентированы преимущественно на молодежную аудиторию, в частности на студентов. Окончание познавательной программы запланировано на 12 декабря 2021 года.

«Для молодежи в Москве подготовили онлайн-лекции, квесты и многое другое — всего более 50 познавательных мероприятий. Они продлятся две недели — до 12 декабря включительно. Ребята смогут получить представление о том, как обороняли столицу и как жил город в военное время», — сказала Сергунина.

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