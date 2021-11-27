Москва, , 09:20 — REGNUM В столице началась познавательная программа, посвященная 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву. Об этом 27 ноября сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

Советские зенитчики на крыше гостиницы Москва. Оборона Москвы. 1941

Программа включает в себя 30 онлайн-лекций, 14 интерактивных экскурсий по местам боевой славы, а также различные квесты и конкурсы. Мероприятия ориентированы преимущественно на молодежную аудиторию, в частности на студентов. Окончание познавательной программы запланировано на 12 декабря 2021 года.

«Для молодежи в Москве подготовили онлайн-лекции, квесты и многое другое — всего более 50 познавательных мероприятий. Они продлятся две недели — до 12 декабря включительно. Ребята смогут получить представление о том, как обороняли столицу и как жил город в военное время», — сказала Сергунина.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый в Москве акселератор креативных индустрий завершил работу