Прага, , 23:43 — REGNUM Две недели чешский президент Милош Земан, заразившийся COVID-19, должен будет находиться на карантине, сообщила 26 ноября журналистам главный санитарный врач Чехии Павла Сврчинова.

Милош Земан Kremlin.ru

Сврчинова «Согласно действующим требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, заразившиеся ковидом должны пройти двухнедельный карантин, включая президента».

В связи с тем, что Земан собирался 28 ноября участвовать в торжественной церемонии назначения Петра Фиалы (коалиция «Вместе») главой правительства Чехии, чиновник отметила, что и для президента в случае с карантином не должно быть исключений.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, COVID-19 у Земана обнаружили накануне, 25 ноября, в день его выписки из госпиталя, где он провёл полтора месяца.

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