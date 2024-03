Лондон, 26 ноября, 2021, 23:35 — ИА Регнум. Британский поп-проект Years & Years объединился с электронным дуэтом Galantis для работы над последним синглом с альбома Night Call «Sweet Talker». Об этом сообщает портал The Line Of Best Fit.

«Sweet Talker» следует за появлением солиста Years & Years Олли Александера в песне Кайли Миноуг «A Second to Midnight» в прошлом месяце. Новый сингл должен появится в грядущем альбоме британской группы «Night Call» вместе с сентябрьским синглом «Crave».

«Night Call» станет продолжением альбома Years & Years 2018 года «Palo Santo». Александер говорит о предстоящей записи следующее: «Я придумывал новый материал, застряв в какой-то фантастической реальности. Я хотел получить как можно больше удовольствия от музыки».