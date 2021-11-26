Приштина, , 23:34 — REGNUM Не менее трёх человек убито и ещё двое получили ранения в Косово в результате стрельбы из автомата по автобусу с учащимися, сообщает 26 ноября национальное телевидение Сербии.

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Уточняется, что обстрел произошёл в селе Глоджане недалеко от города Дечани.

«В больнице города Печ подтвердили, что при стрельбе погибли два ученика и водитель автобуса», — сообщает канал.

В свою очередь, интернет-портал Kosovo online утверждает, что погибших четверо, среди них двое учащихся 2003 и 2004 годов рождения, а также водитель автобуса и кондуктор.

Факт обстрела автобуса подтвержден местными силовиками.

Стрелявшие остаются неизвестными.

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