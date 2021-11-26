Вашингтон, 26 ноября, 2021, 23:30 — ИА Регнум. Из ЮАР и ещё семи стран юга Африки с 29 ноября будет дополнительно затруднён въезд в США из-за появления в Ботсване штамма коронавируса «Омикрон», передаёт 26 ноября CNN.

U.S. Department of Defence Джо Байден

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Эти семь стран — Ботсана, Лесото, Намибия, Зимбабве, Малави, Эсватини и Мозамбик. Комментируя появление нового штамма, американский президент Джо Байден объявил о введении дополнительных ограничений на авиаперелёты из Африки — пока не будет больше информации о вирусе.