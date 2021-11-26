Вашингтон, , 23:22 — REGNUM В сети появилась информация о карте, которая появится в многопользовательской игре Fortnite с началом третьей главы. Об этом 26 ноября сообщает портал Comicbook.

Fortnite © Epic Games

Один из пользователей форума Reddit сообщил, что Epic Games уже давно работает над новой картой. Инсайдер написал, что изображения пока нет, но ему удалось кое-что узнать. На основе имеющихся сведений поклонники игры создали возможную версию карты.

https://twitter.com/SentinelCentral/status/1452474283838611456

Напомним, вторая глава Fortnite завершится 4 декабря 2021 года, с окончанием восьмого сезона. Пока компания Epic Games не сообщила, когда именно в игре начнётся третья глава.

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