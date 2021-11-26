Вашингтон, 26 ноября, 2021, 23:22 — ИА Регнум. В сети появилась информация о карте, которая появится в многопользовательской игре Fortnite с началом третьей главы. Об этом 26 ноября сообщает портал Comicbook.

Epic Games Fortnite

Один из пользователей форума Reddit сообщил, что Epic Games уже давно работает над новой картой. Инсайдер написал, что изображения пока нет, но ему удалось кое-что узнать. На основе имеющихся сведений поклонники игры создали возможную версию карты.

https://twitter.com/SentinelCentral/status/1452474283838611456

Напомним, вторая глава Fortnite завершится 4 декабря 2021 года, с окончанием восьмого сезона. Пока компания Epic Games не сообщила, когда именно в игре начнётся третья глава.