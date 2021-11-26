Лондон, , 23:16 — REGNUM Британский электронный музыкант Mura Masa поделился новым синглом под названием «2gether». Трек доступен для прослушивания на всех стриминговых платформах.

Музыка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Песня, о выходе которой стало известно ранее на этой неделе, знаменует собой первый материал музыканта с момента выхода его последнего альбома «R.Y.C.», который появился на стриминговых площадках в январе 2020 года. Сингл, исполненный в жанре лоу-фай, открывает «новую творческую главу» для Mura Masa, который недавно сказал, что опубликует «вырезки» из своего будущего альбома в своем TikTok.

Ранее Mura Masa получил номинацию на «Грэмми». Он фигурирует в категории «Лучшая ремикс-запись» за свое переосмысление трека PVA «Talks». Церемония награждения года состоится в Лос-Анджелесе 31 января.