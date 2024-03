Вашингтон, 26 ноября, 2021, 23:08 — ИА Регнум. YouTube-блогер и twitch-стример PointCrow пообещал дать $10 тыс. тому моддеру (создателю модификаций к видеоиграм), который добавит в ролевую игру The Legend of Zelda: Breath of the Wild многопользовательский режим. Об этом 27 ноября сообщает портал Screen Rant.

Компания Nintendo Логотип игры The Legend of Zelda Breath of the Wild

Видеоблогер изложил правила конкурса: награду смогут получить человек или команда, которые завершат разработку мода «как минимум за два месяца до даты выхода сиквела Breath of the Wild». Отметим, что не всем пользователям соцсетей понравилась инициатива PointCrow. Некоторые заявили, что видеоблогер не понимает, какой объём работы придётся выполнить автору модификации, и что $10 тыс. — это слишком малая сумма для награды за реализацию такого проекта.

Напомним, сиквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild, как ожидается, выйдет в 2022 году. Релиз первой игры состоялся на портативных консолях Nintendo Switch и Wii U 3 марта 2017-го.