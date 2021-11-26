Вашингтон, 26 ноября, 2021, 23:00 — ИА Регнум. Выявление нового, ещё более опасного, штамма коронавируса только подтверждает необходимость глобальной вакцинации, заявил 26 ноября президент США Джо Байден.

(сс) The White House Джо Байден

По его словам, пандемия не закончится, пока прививки от коронавируса не сделают во всем мире.

«Новости о новом штамме должны дать понять яснее, чем когда-либо ранее, что пандемия не закончится, пока вакцинация не будет глобальной», — указано в заявлении Байдена, опубликованном 26 ноября пресс-службой Белого дома.

При этом он призвал снять защиту права интеллектуальной собственности с вакцин против коронавируса.

«Я призываю страны, собирающиеся на следующей неделе на министерское совещание Всемирной торговой организации, ответить на клич США по отказу от защиты интеллектуальной собственности на вакцины против COVID, чтобы они могли производиться во всем мире», — заявил Байден.