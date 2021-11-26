Берлин, , 23:14 — REGNUM В текущем году федеральному правительству Германии придется взять на себя гораздо меньше долгового бремени, чем планировалось. Причина кроется в том, что правительство расходует меньше средств на меры по борьбе с коронавирусом. Также благоприятно складывается ситуация с налоговыми поступлениями. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 26 ноября.

По-видимому, правительственная коалиция хочет использовать свободу действий и воспользоваться всеми кредитными поступлениями. Будущий министр финансов Кристиан Линднер составил новый план бюджета, с помощью которого будут мобилизованы нереализованные 40−50 миллиардов евро.

Ampelkoalition намерена использовать эти средства для пополнения Энергетического и климатического фонда, а также его преобразования в фонд климата и трансформации.

Кроме того, новое правительство намерено использовать заемные средства для финансирования расходов в последующие годы. Таким образом, оно сможет удерживать новые заимствования ниже потолка «долгового тормоза».

В наступающем году «Светофор» хочет сделать еще одно исключение из-за пандемии. Линднер намерен установить высокий долг на 2022 год, при этом остаточные средства планируется переместить во второстепенные бюджеты.