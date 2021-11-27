Ярослав Чингаев, 27 ноября 2021, 15:44 — REGNUM На ВДНХ состоялось открытие самого большого катка Москвы. В программу открытия вошли театральные представления, интерактивные программы, световые шоу, костюмированные шествия. Зимний сезон продлится до 27 февраля 2022 года.

Каток на ВДНХ. Москва
Каток на ВДНХ. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Каток на ВДНХ. Москва
Каток на ВДНХ. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Каток на ВДНХ. Москва
Каток на ВДНХ. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Традиционно каток разместился на Главной аллее, огибая фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». Площадь катка вместе с инфраструктурой составляет 53 тысячи кв. метров, а площадь искусственного льда — 20,5 тысячи кв. метров.

Каток на ВДНХ. Москва
Каток на ВДНХ. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Каток на ВДНХ. Москва
Каток на ВДНХ. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Каток на ВДНХ. Москва
Каток на ВДНХ. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Каток на ВДНХ. Москва
Каток на ВДНХ. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Каток на ВДНХ. Москва
Каток на ВДНХ. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Весь зимний сезон на катке будет проходить насыщенная программа. Здесь отметят День хоккея, Новый год, Рождество, День всех влюбленных и другие праздники. Каждую неделю будут проходить зарядки, танцевальные занятия, экскурсии на коньках. Откроется клуб ВДНХ по фигурному катанию.

Сказочные персонажи. Каток на ВДНХ. Москва
Сказочные персонажи. Каток на ВДНХ. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сказочные персонажи. Каток на ВДНХ. Москва
Сказочные персонажи. Каток на ВДНХ. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сказочные персонажи. Каток на ВДНХ. Москва
Сказочные персонажи. Каток на ВДНХ. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сказочные персонажи. Каток на ВДНХ. Москва
Сказочные персонажи. Каток на ВДНХ. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Каток на ВДНХ. Москва
Сказочные персонажи. Каток на ВДНХ. Москва
Каток на ВДНХ. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сказочные персонажи. Каток на ВДНХ. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На катке работают три павильона проката, детский каток, бизнес-павильон, экспресс-павильон для гостей со своими коньками. На площадке работают несколько кафе и гастрономических проектов.

Каток на ВДНХ. Москва
Каток на ВДНХ. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Каток на ВДНХ. Москва
Каток на ВДНХ. Москва
Каток на ВДНХ. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Каток на ВДНХ. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Каток на ВДНХ. Москва
Каток на ВДНХ. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Каток на ВДНХ. Москва
Каток на ВДНХ. Москва
Каток на ВДНХ. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Каток на ВДНХ. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Билеты продаются онлайн на официальном сайте, для прохода на каток QR-кода не требуется. Стоимость в будние дни для взрослых от 350 рублей, а для детей от 150 рублей. А по выходным от 500 и 250 рублей соответственно. Прокат коньков стоит 300 рублей.

Театральная постановка на льду. Каток на ВДНХ. Москва
Театральная постановка на льду. Каток на ВДНХ. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Театральная постановка на льду. Каток на ВДНХ. Москва
Театральная постановка на льду. Каток на ВДНХ. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Театральная постановка на льду. Каток на ВДНХ. Москва
Театральная постановка на льду. Каток на ВДНХ. Москва
Театральная постановка на льду. Каток на ВДНХ. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Театральная постановка на льду. Каток на ВДНХ. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Театральная постановка на льду. Каток на ВДНХ. Москва
Театральная постановка на льду. Каток на ВДНХ. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Каток на ВДНХ. Москва
Каток на ВДНХ. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Каток на ВДНХ. Москва
Каток на ВДНХ. Москва
Каток на ВДНХ. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Каток на ВДНХ. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Детский каток на ВДНХ. Москва
Детский каток на ВДНХ. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Детский каток на ВДНХ. Москва
Детский каток на ВДНХ. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Время работы катка: со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00; по выходным и праздничным дням с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00.