27 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Ярослав Чингаев, , 15:44 — REGNUM На ВДНХ состоялось открытие самого большого катка Москвы. В программу открытия вошли театральные представления, интерактивные программы, световые шоу, костюмированные шествия. Зимний сезон продлится до 27 февраля 2022 года.

Каток на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Каток на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Каток на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Традиционно каток разместился на Главной аллее, огибая фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». Площадь катка вместе с инфраструктурой составляет 53 тысячи кв. метров, а площадь искусственного льда — 20,5 тысячи кв. метров.

Каток на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Каток на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Каток на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Каток на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Каток на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Весь зимний сезон на катке будет проходить насыщенная программа. Здесь отметят День хоккея, Новый год, Рождество, День всех влюбленных и другие праздники. Каждую неделю будут проходить зарядки, танцевальные занятия, экскурсии на коньках. Откроется клуб ВДНХ по фигурному катанию.

Сказочные персонажи. Каток на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Сказочные персонажи. Каток на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Сказочные персонажи. Каток на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Сказочные персонажи. Каток на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Каток на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Сказочные персонажи. Каток на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На катке работают три павильона проката, детский каток, бизнес-павильон, экспресс-павильон для гостей со своими коньками. На площадке работают несколько кафе и гастрономических проектов.

Каток на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Каток на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Каток на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Каток на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Каток на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Каток на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Билеты продаются онлайн на официальном сайте, для прохода на каток QR-кода не требуется. Стоимость в будние дни для взрослых от 350 рублей, а для детей от 150 рублей. А по выходным от 500 и 250 рублей соответственно. Прокат коньков стоит 300 рублей.

Театральная постановка на льду. Каток на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Театральная постановка на льду. Каток на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Театральная постановка на льду. Каток на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Театральная постановка на льду. Каток на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Театральная постановка на льду. Каток на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Каток на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Каток на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Каток на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Детский каток на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Детский каток на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Время работы катка: со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00; по выходным и праздничным дням с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00.