Токио, , 22:51 — REGNUM Студия Atlus анонсировала первое обновление ролевой игры Shin Megami Tensei 5. Об этом 27 ноября компания сообщила на своём сайте.

Игровая консоль Nintendo Switch Lite

Разработчики пока не назвали дату релиза патча, но уже опубликовали примечания к нему. Обновление добавит дополнительные настройки в меню параметров игры, кроме того, геймеры получат возможность регулировать в Shin Megami Tensei 5 угол наклона камеры и яркость экрана навигации. Авторы также исправили в игре множество мелких ошибок.

Напомним, релиз Shin Megami Tensei 5 состоялся 11 ноября 2021 года на портативной консоли Nintendo Switch. Игра демонстрирует хорошие показатели продаж, например, в первые выходные после релиза в Японии было продано 143 тыс. её копий.

Читайте ранее в этом сюжете: В новой игре Project Pen от авторов Persona 5 могут появиться микроплатежи