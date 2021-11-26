Москва, , 22:48 — REGNUM Российская орбитальная станция начнёт создаваться после принятия соответствующего решения президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил 26 ноября журналистам гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

МКС

По его словам, предложение о создании новой орбитальной станции может быть реализовано через перераспределение бюджетных средств.

«Правительство должно на основании нашего обращения обратиться к главе государства, и будучи поддержанным данное предложение будет реализовано в конкретном перераспределении средств», — рассказал Рогозин.

Это перераспределение коснётся тех денежных средств, которые уже выделены на программу развития и эксплуатации МКС.

При этом Рогозин отметил, что «Роскосмос» рассчитывает на получение дополнительного финансирования на создание новой станции в 2023 году.

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