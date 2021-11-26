Москва, 26 ноября 2021, 22:39 — REGNUM К границам России в течение недели приближались 35 иностранных самолётов-разведчиков. Об этом сообщает 26 ноября официальное издание Министерства обороны «Красная звезда».
Также за неделю было зафиксировано шесть иностранных беспилотников, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.
Отмечается, что все эти объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. С целью недопущения нарушения границы три раза в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.
По информации Минобороны, ни в одном из эпизодов нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.
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